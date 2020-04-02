رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيقات فى انتحار شاب من أعلى كوبرى الجامعة بالجيزة

الخميس 02/أبريل/2020 - 02:45 م
انتحار
انتحار
ندى حمدى
طباعة
أجرت نيابة قسم الجيزة تحقيقات موسعة في انتحار شاب قفزًا من أعلى كوبري جامعة القاهرة في نهر النيل بالجيزة.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لتحديد أسباب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من التشريح، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالهم حول الأسباب التي دفعته إلى الانتحار.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بالجيزة، أفاد بقيام شاب بالقفز من أعلى كوبري الجامعة، وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة كشف الملابسات.

وانتقلت فرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها جثة لشاب في بداية العقد الثالث من عمره، وتم التعرف على هويته.

وشرحت التحريات التى أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشاب في العقد الثالث من عمره، وحاصل على دبلوم، وقام بإلقاء نفسه من أعلى كوبري الجامعة تاركًا لأهله رسالة تتضمن كلمة واحدة، وهي "سامحوني".

كما تبين من التحريات ومناقشة أهلية المتوفى أنه يمر بحالة نفسية سيئة، وسبق حجزه فى إحدى المصحات لتلقى العلاج، وقرر بسببها التخلص من حياته عن طريق إلقاء نفسه من أعلى كوبرى الجامعة بالجيزة ليسقط في النيل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتح باب التطوّع لـ«طب قصر العيني» لمكافحة كورونا

ترامب يعلن عن علاج لـ«كورونا» خلال 48 ساعة

اضطرابات ونوبات دماغية.. أعراض جديدة لـ«كورونا»

وزير التعليم لـ«الدستور»: المجموع العام يحسم الالتحاق بالثانوية وليس البحث

الصور

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

image description

الأبواب المغلقة في وجه كورونا

الأكثر قراءة

الصحة: 94% من وفيات كورونا فوق الـ50 عاما ويعانون من أمراض مزمنة

«بعد قرار التعليم».. 10 معلومات للطالب قبل الشروع في عمل بحث

ترامب يعلن عن علاج لـ«كورونا» خلال 48 ساعة

وزير التعليم يعلن تفاصيل المشروع البحثي للطلاب (فيديو)

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

اضطرابات ونوبات دماغية.. أعراض جديدة لـ«كورونا»

العلماء يقترحون خيارًا لعلاج العمى لدى كبار السن

دراسة تشير إلى فعالية الدهون الثلاثية فى توصيل الدواء البيولوجى

دراسة: ساعات العمل الطويلة تؤثر على وظائف الغدة الدرقية

منوعات

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

بسبب كورونا.. 900 ألف يفقدون وظائفهم في إسبانيا

شركة ألمانية تعتزم إنتاج «المادة الفعالة المحتملة» ضد كورونا

حراسات للخبراء الأمريكيين في مكافحة الأمراض المعدية بسبب تهديدات

مقالات الرأي
منى رجب
صبرًا جميلًا على واقع مجهول
صفوت البياضي
جبار يهزأ من شعب وصغير يهزأ بشعوب العالم
ماجد حبته
تركيا راحت فى الوباء
د. رائد العزاوى
كورونا فيروس العولمة الكاشف لعورات الإنسانية
المزيد

الثقافة

التشكيلى صابر طه يشارك فى «الزم بيتك»

كاتبة مصرية تتصدر قائمة جائزة IBBY الدولية لأدب الطفل 2020

في ذكرى مخرج «العزيمة» وتدشين تيار الواقعية في السينما المصرية

«زحمة كتاب» تصدر «الأمة المرحومة» بالعربية والإنجليزية