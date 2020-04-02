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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

التشكيلى صابر طه يشارك فى «الزم بيتك»

الخميس 02/أبريل/2020 - 02:36 م
التشكيلى صابر طه
التشكيلى صابر طه
ايهاب مصطفى
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انضم الفنان التشكيلى صابر طه إلى حملة "الزم بيتك" التى أطلقتها مؤسسة المرأة المصرية والإفريقية للتنمية برئاسة السفيرة نجوى إبراهيم، من خلال مشاركته بعدد من اللوحات الكاريكاتيرية.

وقال اللواء هشام فرج، المستشار الأمنى للمؤسسة، المنسق العام للحملة، إن انضمام الفنان صابر طه للحملة، سيسهم فى التوعية بأهداف الحملة على نطاق أكبر، نظرًا لمكانة هذا الفن فى قلوب وعقول أفراد المجتمع.

وأكد "صابر طه" من خلال لوحاته على ضرورة أن يلزم الفرد بيته، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وراهن على ثقة المصريين فيما تتخذه الدولة من قرارات لصالح المجتمع، فى إشارة إلى الدور المهم الذى يقوم به رجال الشرطة والجيش لحماية الوطن.

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الثقافة

التشكيلى صابر طه يشارك فى «الزم بيتك»

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