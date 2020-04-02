«زحمة كتاب» تصدر «الأمة المرحومة» بالعربية والإنجليزية

صدر حديثًا عن دار زحمة كُتاب للنشر والتوزيع كتاب "الأمة المرحومة – The Granted Mercy Nation" ثنائى اللغة "العربية - الإنجليزية" للمهندس أحمد اليمني، قَدم للكتاب حسن عبد البصير عرفة٬ مدير عام الدعوة بوزارة الأوقاف بالإسكندرية.وبحسب الناشر: في وقت أقرب ما يكون العالم في أمس الحاجة للتذكير بما حباه الله تعالى لأمة الإسلام تعظيمًا لرسولها سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ جاء هذا الكتاب ليحوي بين صفحاته من صحيح أقوال سيد الكون ما يجعل المسلم يحمد الله دمعًا أن اجتباه تعالى بنعمة الانتماء للأمة المحمدية.الكتاب يخاطب العالم بأسره بلغة تشكلت حروفها من اللين والرحمة والسماحة، تلك الحروف التى عبثت بها جماعات وفِرَقٌ فشوهت صورة الإسلام في عيون الآخر.