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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أرامكو تزيد صادراتها النفطية إلى مستوى قياسى

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:07 ص
أرامكو
أرامكو
وكالات
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أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية العملاقة عن أنها زادت صادراتها من الذهب الأسود إلى مستوى غير مسبوق إذ حمّلت في يوم واحد 18.8 مليون برميل، وذلك على الرّغم من انخفاض الطلب العالمي على مصادر الطاقة بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن وباء كوفيد-19.

وقالت المجموعة في بيان إنّه "في وقت تزداد فيه حاجة العالم للاستقرار، تستمرّ جهودنا في تزويد الطاقة بموثوقيةٍ وكفاءةٍ لا تضاهى".

وأضافت "نفتخر بتحميل 15 ناقلة بـ18.8 مليون برميل من النفط".

ويأتي هذا الإعلان غداة انتهاء مفاعيل اتفاق أبرمته منظّمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" مع دول نفطية أخرى في مقدّمها روسيا بهدف خفض الإنتاج لرفع أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية.

وبفضل هذا الاتفاق خفّضت هذه الدول إنتاج النفط خلال السنتين الماضيتين لرفع الأسعار المتراجعة منذ 2014.

لكن خلال اجتماع عقد في فيينا في فبراير دعت الرياض إلى خفض إضافي بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا لمواجهة تدهور الأسعار الناجم عن وباء كوفيد-19، غير أنّ روسيا رفضت ذلك.

وردًّا على الموقف الروسي، خفّضت السعودية سعر النفط المطروح للبيع لديها إلى أدنى مستوياته في 20 عامًا، في محاولة منها للاستحواذ على حصّة كبيرة في السوق، الأمر الذي أثار اضطرابات في أسواق الطاقة وأشعل حرب أسعار بين الرياض وموسكو.

وفي آخر خطواتها الرامية لتوسيع حصّتها في السوق، أعلنت الرياض الإثنين uk أنّها ستزيد صادراتها بنحو 600 ألف برميل في اليوم لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 10.6 مليون برميل في اليوم في مايو.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى مساء الثلاثاء استعداده للتوسّط بين السعودية وروسيا لوقف حرب الأسعار الدائرة بينهما.

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