الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 26 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى، اليوم الخميس، على أن يكون بالوجه البحري، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.ويتوقع أن يسود طقس على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، وعلى شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدل ةوارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف ـ معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 14 26شبين الكوم 13 26طنطا 13 24دمنهور 13 22الإسكندرية 14 22بلطيم 14 22مطروح 11 21السلوم 13 24سيوة 14 26بورسعيد 15 22دمياط 14 23الزقازيق 14 25الاسماعيلية 13 27السويس 14 26العريش 13 23رفح 12 22رأس سدر 16 25نخل 12 25نويبع 20 25طابا 18 24كاترين 10 21الطور 18 27شرم الشيخ 19 28الغردقة 19 28مرسى علم 19 27الفيوم 14 27بنى سويف 14 27المنيا 12 28أسيوط 13 28سوهاج 13 29قنا 14 30الأقصر 16 32أسوان 17 33أبوسمبل 17 34الوادى الجديد 16 30شلاتين 21 30ابو رماد 22 31حلايب 22 28رأس حدربة 23 28