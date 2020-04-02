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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 26 درجة

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:13 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى، اليوم الخميس، على أن يكون بالوجه البحري، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

ويتوقع أن يسود طقس على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، وعلى شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدل ةوارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف ـ معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 14 26
شبين الكوم 13 26
طنطا 13 24
دمنهور 13 22
الإسكندرية 14 22
بلطيم 14 22
مطروح 11 21
السلوم 13 24
سيوة 14 26
بورسعيد 15 22
دمياط 14 23
الزقازيق 14 25
الاسماعيلية 13 27
السويس 14 26
العريش 13 23
رفح 12 22
رأس سدر 16 25
نخل 12 25
نويبع 20 25
طابا 18 24
كاترين 10 21
الطور 18 27
شرم الشيخ 19 28
الغردقة 19 28
مرسى علم 19 27
الفيوم 14 27
بنى سويف 14 27
المنيا 12 28
أسيوط 13 28
سوهاج 13 29
قنا 14 30
الأقصر 16 32
أسوان 17 33
أبوسمبل 17 34
الوادى الجديد 16 30
شلاتين 21 30
ابو رماد 22 31
حلايب 22 28
رأس حدربة 23 28

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