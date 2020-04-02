الصحة التركية: وفاة طبيب وإصابة أكثر من 600 من أفراد الطواقم الصحية بكورونا

توفي طبيب تركي، وأصيب أكثر من 600 من أفراد الطواقم الصحية بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا.وقال كوجا، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، إن: "عدد أصدقائنا الأطباء والممرضين وسواهم من طواقم الرعاية الصحية الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد كبير".وأكد وزير الصحة التركي أن 2148 شخصًا تأكدت إصابتهم، فيما توفي 63 شخصًا في الساعات الـ24 الأخيرة، لتصل حصيلة الوفيات إلى 277، فيما سجلت تركيا ما مجموعه 15679 إصابة بالفيروس حتى الآن، وفق الوزير.وللمرة الأولى قدم الوزير أرقاما مفصلة للحالات بحسب المناطق.وأضاف أن أكثر من نصف الاصابات بالفيروس في تركيا سجلت في أكبر مدنها إسطنبول، حيث بلغ عدد الوفيات 117 والإصابات 8852، تليها مدينة إزمير (غرب) والعاصمة أنقرة.واتخذت تركيا عددا من التدابير للحد من انتشار الوباء، منها إغلاق المدارس وفرض حجر على نحو 50 بلدة ومنطقة، إضافة إلى منع من تتجاوز أعمارهم 65 عاما من التجول.