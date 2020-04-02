ترامب يعلن عن علاج لـ«كورونا» خلال 48 ساعة

قال آشلي أنصارا، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب سيفوز بالانتخابات، وأمريكا ستكون أقوى بعد أزمة كورونا، لأنها ستكون الدولة التي حجمت انتشار فيروس كورونا.وأضاف «أنصارا»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «ten»: «أن أمريكا لديها تشخيص معملي، والرئيس الأمريكي سيعلن عن علاج بعد 48 ساعة، وكل الشعب الأمريكي سيتناوله، سواء عنده فيروس أو معندوش سيأخذه كحماية».وأردف: «أمريكا لديها معامل عظمى لا تقول الصين ولا روسيا ولا أوروبا، لا أحد بعظمة أمريكا».وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم 932 ألف مصاب، وفي أمريكا وحدها أكثر من 212 ألف مصاب، بينما ارتفع عدد الوفيات عالميا لأكثر من 46 ألف، وفي إيطاليا أكثر من 13 ألف حالة وفاة.