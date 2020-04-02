الزراعة: إجراءات مشددة على منافذ استيراد اللحوم

أكد الدكتور أحمد عبدالكريم، رئيس الحجر البيطري بوزارة الزراعة، إن طلبات استيراد اللحوم التي تلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية تغطي الاحتياجات، بالتنسيق مع الإنتاج المحلي من اللحوم البلدية لمواجة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وشهر رمضان.أشار «عبدالكريم»، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن الفجوة من اللحوم التي يتم استيرادها تتراوح بين ٣٠ إلى ٤٠٪، إلى جانب ٦٠ ٪ من اللحوم المحلية البلدية، إلى جانب أنه لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن يغطي ٩٥٪، والكميات الباقية يتم استيرادها لسد الفجوة.وقال إن التشديد على اللحوم مستمر في المنافذ والمحاجر والمجازر الحدودية، وأن عمليات استيراد اللحوم الحية والمبردة والمجمدة مستمرة مع تنفيذ إجراءات الكشف على اللحوم ضد فيروس كورونا، وذلك للقادمة من أسواق أمريكا اللاتينيبة ودول أوروبا، بينما طلبات الاستيراد من الدول الأفريقية محدودة خاصة الحيوانات الحية، حيث إن التحويل الغذائي في الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية أعلى من الدول الأفريقية.وأضاف عبد الكريم أن الهيئة البيطرية تدرس طلبات استيراد جديدة من دول أمريكا اللاتينية والأوروبية والدول الافريقية وأن هناك استيراد من هذه الدول بالتوازي مع الإنتاج المحلي من اللحوم والدواجن، كما أن طلبات الاستيراد والإنتاج المحلي تكفي احتياجات البلاد حتى الخروج من أزمة كورونا في الوقت الحالي خلال شهر رمضان وعيد الفطر.