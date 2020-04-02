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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: إجراءات مشددة على منافذ استيراد اللحوم

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:23 ص
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور أحمد عبدالكريم، رئيس الحجر البيطري بوزارة الزراعة، إن طلبات استيراد اللحوم التي تلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية تغطي الاحتياجات، بالتنسيق مع الإنتاج المحلي من اللحوم البلدية لمواجة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وشهر رمضان.

أشار «عبدالكريم»، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن الفجوة من اللحوم التي يتم استيرادها تتراوح بين ٣٠ إلى ٤٠٪، إلى جانب ٦٠ ٪ من اللحوم المحلية البلدية، إلى جانب أنه لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن يغطي ٩٥٪، والكميات الباقية يتم استيرادها لسد الفجوة.

وقال إن التشديد على اللحوم مستمر في المنافذ والمحاجر والمجازر الحدودية، وأن عمليات استيراد اللحوم الحية والمبردة والمجمدة مستمرة مع تنفيذ إجراءات الكشف على اللحوم ضد فيروس كورونا، وذلك للقادمة من أسواق أمريكا اللاتينيبة ودول أوروبا، بينما طلبات الاستيراد من الدول الأفريقية محدودة خاصة الحيوانات الحية، حيث إن التحويل الغذائي في الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية أعلى من الدول الأفريقية.

وأضاف عبد الكريم أن الهيئة البيطرية تدرس طلبات استيراد جديدة من دول أمريكا اللاتينية والأوروبية والدول الافريقية وأن هناك استيراد من هذه الدول بالتوازي مع الإنتاج المحلي من اللحوم والدواجن، كما أن طلبات الاستيراد والإنتاج المحلي تكفي احتياجات البلاد حتى الخروج من أزمة كورونا في الوقت الحالي خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

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