تفاصيل دور قطر لخدمة «الإخوان» و«الحوثى» فى اليمن

اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، قطر وقناة الجزيرة التابعة لها، بأن موقفها أصبح يخدم على المشروع الإيراني، داعيا الدوحة إلى مراجعة سياساتها والنأي بنفسها عن مستنقع الدم اليمني الذي يوغل فيه ملالي إيران.وفي هذا الشأن أوضح الكاتب السياسي اليمني، الدكتور فارس البيل، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الحكومة اليمنية تحدثت عن دور قطر المغاير في اليمن الذي يخلط الأوراق لصالح مليشيا الحوثي ومن ورائها إيران، ضدا للتحالف والمملكة العربية السعودية، ولعل الخلاف الخليجي ومقاطعة قطر جعل من الملف اليمني فرصة لقطر لإرباك جهود التحالف.وأكد «البيل» أن التغاضي القطري عما تقوم به مليشيا الحوثي من جرائم مسلك لا يبدو غريبا إذا ما عرفنا طبيعة العلاقة القطرية مع جماعة الحوثي منذ الحروب الست ٢٠٠٤ - ٢٠١٠، والدعم والتدخل حينها لإنقاذ الحوثي وإخراج قضيتهم من قضية داخلية أمنية إلى قضية طائفية ودولية.من جانبها، قالت الدكتورة أروى الشميري، الأكاديمية في كلية حقوق جامعة تعز لـ«الدستور»، إن قطر تمول الإرهاب بدءا بتمويلها للقاعدة مرورًا بتمويلها لجماعة الحوثيين والاخوان المسلمين فرع اليمن.وأكدت «الشميري» أن قطر كانت إحدى دول التحالف العربي، ولكن بعد افتضاح أمرها وبأنها تدعم الحوثيين تمت مقاطعتها وإخراجها من التحالف نهائيا، ورغم ذلك نجدها متواجدة وبشدة في محافظة تعز (معقل إخوان اليمن)، وقناة الجزيرة التابعة لقطر تبث مباشر من قلب تعز وتتحرك بحرية وبحماية مليشيات الإخوان.وأضافت أن منظمة الهلال الأحمر القطري هي الأخرى تدعم مشاريع الإخوان الخيرية وتعمل من وسط مدينة تعز دون حسيب أو رقيب، بالإضافة إلى معسكر الإخواني حمود سعيد المخلافي في «يفرس» إحدى قرى تعز، والذي اعترف أمام العالم بأن تمويل المعسكر من قطر، وهذا يعتبر معسكر مليشيات مرتزقة تتبع دولة غير اليمن.وشددت «الشميري» على أنهم لم يعدوا يثقون بكل ما يأتي إلى تعز خصوصا من قطر لأن الغرض منه توفير الأموال لجماعة الإخوان المسلمين فرع اليمن.