رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

8 توجيهات من الصحة للمستشفيات الخاصة بشأن التعامل مع "حالات كورونا"

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:07 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
خاطبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، بضرورة قيام المستشفيات الخاصة على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، بعد رصد قيام عدد من المستشفيات بتحويل عشوائى للمرضى ورفض استقبال الحالات التنفسية، مما أدى لتحويل واستقبال عدد ضخم من حالات الأمراض التنفسية إلى مستشفيات الإحالة المخصصة لجائحة الكورونا.

وتضمنت الإجراءات التي حددتها وزارة الصحة والسكان تخصيص منطقة وأسرة عزل للحالات المشتبه إصابتها بكورونا، يحدد عددها تناسبيا مع طاقة المستشفى الاستيعابية ومعدل تدفق الحالات على استقبال المستشفى، بالإضافة إلى ضرورة متابعة تعريف الحالة المصابة بكورونا، الصادر عن وزارة الصحة والسكان وتحديثاتها مع عزل الحالات المشتبه فيها طبقا لتعريف الحالة داخل منطقة العزل.

وشملت الإجراءات إبلاغ وزارة الصحة والسكان على الخط الساخن 105 أو التواصل مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا مع تسليم استمارة الترصد الخاصة بالحالة مستكملة البيانات.

وفي حالة كون النتائج إيجابية لفيروس كورونا يتم نقل الحالات المستقرة إلى مستشفيات العزل ويتم تقييم الحالات المتدهورة بالاشتراك مع اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 155 لسنة 2020 لمتابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشددت وزارة الصحة في تعليماتها على ضرورة التزام الأطقم الطبية بإجراءات مكافحة العدوى، وضرورة ارتداء الواقيات للإجراء الطبي المتخذ تجاه الحالة المشخصة إصابتها بفيروس كورونا، وسيتم تخصيص جزء من طاقة الخط الساخن 105 للرد على استفسارات المستشفيات الخاصة، فيما يتعلق بالحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا ووصول تلك الحالات إلى مراحل طبية متأخرة.

موضوعات متعلقة

تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة manpower gov eg استمارة وزارة القوى العاملة

خاص| 40 مليون كاش وعقد 3 مواسم أبرز شروط فتحي للتوقيع مع الزمالك

رفضوا الحجر الصحى.. الحقيقة الكاملة لتجمهر العائدين من الكويت بمطار القاهرة

الحكومة: الوضع الطبى مطمئن ولا نية لاتخاذ إجراءات تقييدية جديدة

الصور

image description

الحظر فى شوارع القاهرة

image description

«المصريين» يطهر شوارع الحراجية برأس غارب لمواجهة كورونا

image description

«الغد» يواصل توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على مواطني المحافظات

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

الأكثر قراءة

وفاة الدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق

خاص.. أحمد فتحي يكشف الخطوة القادمة بعد رحيله عن الأهلي

الرئيس السيسى يستعرض جهود مواجهة «كورونا» وتأمين حدود الدولة

رسالة مهمة من وزارة التربية والتعليم للمجتمع المصرى

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

علاج التهاب المفاصل آمن لمرضى كورونا

فيروسات تهاجم الخصية وتؤثر على خصوبة الرجال.. تعرف عليها

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

منوعات

الشعلة الأولمبية تصل نقطة انطلاقها في اليابان

طيران الإمارات تنقل عمليات الشحن مؤقتًا لمطار دبي

87 ألف موظف بـ«لوفتهانزا» إلى الدوام الجزئي

اليونسكو تقدم 30 منحة تدريبية لأبناء القارة السمراء

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
كورونا فيروس العولمة الكاشف لعورات الإنسانية
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف واعٍ يدرك حقيقة مسئوليته
جلال حمام
من طينها الطيب يخرج أبناؤها الطيبون
ثروت الخرباوي
حسن البنا.. نبى الجماعة
المزيد

الثقافة

نهضة مصر تطلق مبادرة «ساعة لايف» خلال فترة الحظر

انطلاق مبادرة «لست وحدك» لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا

الشرنوبى وكارمن سليمان.. نجما بث «الثقافة» على يوتيوب

الروائي محمد كمال: أنتهيت من «تمثال الخزف» في فترة العزل