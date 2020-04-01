8 توجيهات من الصحة للمستشفيات الخاصة بشأن التعامل مع "حالات كورونا"

خاطبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، بضرورة قيام المستشفيات الخاصة على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، بعد رصد قيام عدد من المستشفيات بتحويل عشوائى للمرضى ورفض استقبال الحالات التنفسية، مما أدى لتحويل واستقبال عدد ضخم من حالات الأمراض التنفسية إلى مستشفيات الإحالة المخصصة لجائحة الكورونا.وتضمنت الإجراءات التي حددتها وزارة الصحة والسكان تخصيص منطقة وأسرة عزل للحالات المشتبه إصابتها بكورونا، يحدد عددها تناسبيا مع طاقة المستشفى الاستيعابية ومعدل تدفق الحالات على استقبال المستشفى، بالإضافة إلى ضرورة متابعة تعريف الحالة المصابة بكورونا، الصادر عن وزارة الصحة والسكان وتحديثاتها مع عزل الحالات المشتبه فيها طبقا لتعريف الحالة داخل منطقة العزل.وشملت الإجراءات إبلاغ وزارة الصحة والسكان على الخط الساخن 105 أو التواصل مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا مع تسليم استمارة الترصد الخاصة بالحالة مستكملة البيانات.وفي حالة كون النتائج إيجابية لفيروس كورونا يتم نقل الحالات المستقرة إلى مستشفيات العزل ويتم تقييم الحالات المتدهورة بالاشتراك مع اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 155 لسنة 2020 لمتابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وشددت وزارة الصحة في تعليماتها على ضرورة التزام الأطقم الطبية بإجراءات مكافحة العدوى، وضرورة ارتداء الواقيات للإجراء الطبي المتخذ تجاه الحالة المشخصة إصابتها بفيروس كورونا، وسيتم تخصيص جزء من طاقة الخط الساخن 105 للرد على استفسارات المستشفيات الخاصة، فيما يتعلق بالحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا ووصول تلك الحالات إلى مراحل طبية متأخرة.