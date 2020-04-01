دفن جثة شاب سقط من أعلى عقار بالمطرية

أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأربعاء، بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سطح عقار بالطابق السابع عقب اختلال توازنه أثناء عمل صيانة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقى المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث المطرية، بلاغًا من الأهالي، مفاده مصرع شاب إثر سقوطه من أعلى سطح العقار محل سكنه، بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.وبالفحص تبين العثور شاب ملقى على الأرض وبه كسور متفرقة بجسده، تم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.وبإجراء التحريات تبين أن الشاب يدعى "م. أ"، 30 سنة، وأثناء قيامه بصيانة طبق الدش اختل توازنه وسقط جثة هامدة، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.