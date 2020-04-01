رئيس الصين: العلاقات مع الهند تقف عند نقطة انطلاق جديدة

قال الرئيس الصيني "شي جين بينج" إن العلاقات الصينية الهندية تقف عند نقطة انطلاق جديدة وتواجه فرصة جديدة، مؤكدا أنه يولي اهتماما بالغا لتطوير العلاقات بين البلدين.وأضاف بينج- في رسائل تهنئة تبادلها اليوم مع نظيره الهندي "رام ناث كوفيند" بمناسبة الذكري الـ70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين- أن الجانبين أسسا شراكة استراتيجية تعاونية موجهة للسلام والازدهار، ويعملان حاليا على بناء شراكة تنموية أوثق، مشيرا إلى أن التعاون والتبادل بين البلدين في شتى المجالات يظهر تعمقا متزايدا وتشهد الدولتان زيادة التنسيق في الشئون الإقليمية والدولية.وأعرب بينج عن استعداده العمل مع الرئيس الهندي لدفع العلاقات الصينية الهندية لجلب فوائد أكثر للبلدين وشعبيهما وضخ قوة إيجابية لآسيا والعالم.من جهته، قال الرئيس الهندي "رام ناث كوفيند"- خلال رسالته- إنه خلال 70 سنة ماضية، حققت العلاقات الصينية الهندية تقدما، وتم تعزيز الاتصال بين البلدين في السياسة والاقتصاد والإنسان وعدد من المجالات.وأضاف كوفيند أن الهند والصين جارتان لبعضهما البعض وأن الحفاظ على العلاقات الجيدة من المصلحة المشتركة للبلدين وهو حيوي للسلام والازدهار الإقليمي والعالمي، مؤكدا أن الجانب الهندي على استعداد للعمل مع الصين لتوسيع وتعميق شراكة تنموية أوثق.