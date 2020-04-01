التحقيق مع عامل خالف حظر التجول في السلام

تباشر نيابة السلام برئاسة المستشار هيثم مشهور، اليوم الأربعاء، التحقيق مع عامل اخترق قرار حظر التجول تم إيقافه أثناء سيره بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة.كانت الاكمنة الأمنية بشوارع منطقة السلام، أوقفت عامل أثناء ساعات حظر التجول، وتم تحرير محضر له بالواقعة واحالته للنيابة لمباشرة التحقيق معه.يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أصدر قرار بفرض حظر التجول على المواطنين ويمنعهم من السير على الطرق من السابعة مساءًا وحتى السادسة صباحا.