«الكهرباء» تتيح سداد الفواتير إلكترونيا عبر «فوري»
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:45 ص
عمرو خان - عبدالناصرمحمدطباعة
أطلقت شركة "فوري" الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، بالتعاون مع الشركةالقابضة للكهرباء، خدمة الاستعلام ودفع فواتير الكهرباء من المنزل من خلال موقع الشركة القابضة https:www.eehc.gov.egeehcportal، عبر خدمة الدفع ""FawryPay الملحقة بالموقع الإلكتروني للشركة.
وتتيح الخدمة الجديدة للمواطن، وفق بيان، الدخول علي الرابط وإدخال رقم الموبايل ثم القيام باختيار شركة الكهرباء التابع لها ويدخل رقم السدادالإلكتروني (رقم ثابت علي كعب الايصال)، لـ 9 شركات كهرباء على مستوي الجمهورية.
وكشف الدكتور خالد الدستاوي، نائب رئيس الشركة القابضة للكهرباء، في تصريحات اليوم، أن شركات الكهرباء الـ9 التي يستطيع المواطن دفع فواتيرالكهرباء لها إلكترونيا من المنزل، هي كهرباء جنوب القاهرة، وشمال القاهرة، ومصر الوسطي، وشمال الدلتا، وجنوب الدلتا، والقناة، ومصرالعليا، والبحيرة، الإسكندرية، بالدفع من خلال منصة "فوري" بقنواتها المختلفة، في خطوة تستهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين وتذليل طرق الدفع التىتتماشي مع سياسات الدولة في التحول الرقمي.
وأوضح أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة "فوري"، أن الهدف الأساسي للشركة توفير قنوات دفع مختلفة، بالإضافة لإمكانية الدفع من خلال موقع الشركة القابضة ببطاقات الائتمان، باختيار خدمة ""FawryPa"، كما يمكن الدفع من خلال أكثر من 15 محفظة محمول منها "فودافون كاش- أورنج كاش، اتصالات كا، فون كاش من البنك الأهلي المصري، محفظتي من بنك الإسكندرية، بي أموالت من بنك مصر، بنك بلوم، المحفظة الذكية من البنك التجاري الدولي، بنك كريدي أجريكول، بنك أبو ظبي الوطني، بنك عودة، فلوسي فون من بنك التعمير والإسكان، بنكQNB، بنك قناة السويس، بنك (NBK ). وماكينات الصراف الآلي للبنوك-أكثر من 10.000 ماكينة ATM- بالإضافة إلى أكثر من 141.000 منفذ يقبلون الدفع باستخدام البطاقات البنكية.
وأشار صبري، إلى أنه قد تم مؤخرا إتاحة خدمة سداد فواتير عدادات الكهرباء الذكية من خلال شركة "فوري" وسوف يتم إتاحتها على موقع الشركة القابضة قريبا، كما ستعلن الشركة في القريب العاجل عن إتاحة شحن كروت الكهرباء مسبوقة الدفع من المنزل، مؤكدا على أن شراكة "فوري" مع الشركة القابضة هي شراكة نجاح وتطوير لأكثر من 8 أعوام.
واختتم، بأنه يمكن سداد الفواتير الأخرى باستخدام البطاقات البنكية من خلال العديد من منافذ "فوري"، والبالغ عددها أكثر من 141 ألف منفذ في جميع محافظات مصر.
وتتيح الخدمة الجديدة للمواطن، وفق بيان، الدخول علي الرابط وإدخال رقم الموبايل ثم القيام باختيار شركة الكهرباء التابع لها ويدخل رقم السدادالإلكتروني (رقم ثابت علي كعب الايصال)، لـ 9 شركات كهرباء على مستوي الجمهورية.
وكشف الدكتور خالد الدستاوي، نائب رئيس الشركة القابضة للكهرباء، في تصريحات اليوم، أن شركات الكهرباء الـ9 التي يستطيع المواطن دفع فواتيرالكهرباء لها إلكترونيا من المنزل، هي كهرباء جنوب القاهرة، وشمال القاهرة، ومصر الوسطي، وشمال الدلتا، وجنوب الدلتا، والقناة، ومصرالعليا، والبحيرة، الإسكندرية، بالدفع من خلال منصة "فوري" بقنواتها المختلفة، في خطوة تستهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين وتذليل طرق الدفع التىتتماشي مع سياسات الدولة في التحول الرقمي.
وأوضح أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة "فوري"، أن الهدف الأساسي للشركة توفير قنوات دفع مختلفة، بالإضافة لإمكانية الدفع من خلال موقع الشركة القابضة ببطاقات الائتمان، باختيار خدمة ""FawryPa"، كما يمكن الدفع من خلال أكثر من 15 محفظة محمول منها "فودافون كاش- أورنج كاش، اتصالات كا، فون كاش من البنك الأهلي المصري، محفظتي من بنك الإسكندرية، بي أموالت من بنك مصر، بنك بلوم، المحفظة الذكية من البنك التجاري الدولي، بنك كريدي أجريكول، بنك أبو ظبي الوطني، بنك عودة، فلوسي فون من بنك التعمير والإسكان، بنكQNB، بنك قناة السويس، بنك (NBK ). وماكينات الصراف الآلي للبنوك-أكثر من 10.000 ماكينة ATM- بالإضافة إلى أكثر من 141.000 منفذ يقبلون الدفع باستخدام البطاقات البنكية.
وأشار صبري، إلى أنه قد تم مؤخرا إتاحة خدمة سداد فواتير عدادات الكهرباء الذكية من خلال شركة "فوري" وسوف يتم إتاحتها على موقع الشركة القابضة قريبا، كما ستعلن الشركة في القريب العاجل عن إتاحة شحن كروت الكهرباء مسبوقة الدفع من المنزل، مؤكدا على أن شراكة "فوري" مع الشركة القابضة هي شراكة نجاح وتطوير لأكثر من 8 أعوام.
واختتم، بأنه يمكن سداد الفواتير الأخرى باستخدام البطاقات البنكية من خلال العديد من منافذ "فوري"، والبالغ عددها أكثر من 141 ألف منفذ في جميع محافظات مصر.