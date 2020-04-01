النمسا: ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من 10 آلاف

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في النمسا، اليوم الأربعاء، إلى 10 آلاف و407 إصابات و146 حالة وفاة بينما تعافى 1436 حالة.وذكر بيان لوزارة الصحة النمساوية، اليوم الأربعاء، أن هناك 1071 شخصًا يخضعون للعلاج في المستشفى و215 منهم في وحدات العناية المركزة.من جانب آخر، أكد مكتب العمل تسبب جائحة فيروس "كورونا في ارتفاع معدل البطالة في النمسا إلى مستوى قياسي تاريخي لم يسجل منذ عام 1946 حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل في نهاية مارس الماضي بمعدل 52.5 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.وأشار المكتب إلى تسجيل زيادة في عدد العاطلين عن العمل 562 ألفًا و522 شخصًا وارتفع معدل البطالة إلى 12.2 % وذلك منذ 16 مارس الماضي.