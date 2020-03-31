غرفة الحبوب تشيد بقرار وقف تصدير البقوليات لمدة 3 أشهر

أشاد رجب شحاتة عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بقرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، لافتًا إلى أن هناك بعض الشركات التي لديها تعاقدات على تصدير بعض أنواع البقوليات خلال الفترة المقبلة.وطالب "شحاتة" خلال تصريحات لـ"الدستور"، بضرورة استثناء بعض أنواع البقوليات من قرار وقف التصدير باعتبارهما سلع غير استراتيجية، بالإضافة إلى زيادة كميتها في الأسواق المصرية.يذكر أن عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، نفى ما تردد حول ارتفاع أسعار الأرز خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن لدينا مخزون كثير من حجم الأرز يكفي حتى العام المقبل.