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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار» ببدر يواصل حملات التوعية للتصدي لكورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:26 م
حزب المصريين
حزب المصريين
أشرف لاشين
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واصل حزب المصريين الأحرار، بأمانة مركز بدر، بقيادة ياسر خاطر أمين المركز؛ قوافل التوعية لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة البحيرة.

شارك بالحملة التى نظمتها أمانة بدر ياسر خاطر أمين المركز، وحسام عبد الشافي مسئول الاتصال، وياسر محمود أمين العمل الجماهيري، وإسلام الملاح مسئول الإعلام بالمركز وعلى يوسف مساعد مسئول الإعلام، وعدد من أعضاء هيئة المكتب؛ وقام خلالها أعضاء الحزب بتوزيع الكمامات والجوانتيات الطبية على المواطنين.

كما قام شباب الحزب بتوعية المواطنين بطرق مواجهة فيروس كورونا وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية.

وعقد أعضاء الحزب لقاءات مع المواطنين من كبار السن لضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل حفاظا على صحة المواطنين، وذلك في إطار توجيهات رئيس الحزب الدكتور عصام خليل.

وأوضح ياسر خاطر أمين مركز بدر، أن الدور الذي يلعبه الحزب خلال الأزمة التى تمر بها البلاد لمواجهة الكورونا، وذلك تماشيًا مع الإجراءات التى تتخذها القيادة السياسية، لتعبر مصر إلى بر الأمان.

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