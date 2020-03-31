أبو ظبي تطلق فعاليات «معرض 421» عبر الإنترنت بسبب كورونا

أعلن "معرض 421" الوجهة الثقافية والفنية في منطقة ميناء زايد بأبوظبي، عن إطلاق سلسلة من البرامج والتجارب الافتراضية التي تضم مجموعة من الفيديوهات التعليمية، والنشرات الصوتية "بودكاست"، وقراءات الكتب والمحادثات المجتمعية وجولات افتراضية لمعرض421، وذلك بهدف إشراك المجتمع في أنشطة المعرض الفنية والثقافية المتنوعة.وأطلق معرض 421 بتاريخ 25 مارس 2020، أولى النشرات الصوتية "بودكاست"، تحت عنوان: "الفن والفنانون في الأوقات العصيبة"، والتي سلطت الضوء على التحديات الحالية التي تواجهها الفنون على المستوى المحلي، وكيفية التغلب عليها من خلال مجموعة من الأساليب المتنوعة التي تسهم في إحياء الفنون في ظل هذه الظروف الصعبة. وتتوفر النشرة على موقع المعرض وتطبيق "سبوتيفاي"، كما ستتوفر على كافة منصات المعرض الرقمية قريبًا.وفي هذا السياق، قال فيصل الحسن مدير معرض421، "إن مهمة معرض421 الأساسية تكمن في نشر الثقافة ومشاركة الخبرات الإبداعية في مجالات الفنون المتنوعة، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير منصة متكاملة لمحبي الفنون لمساعدتهم على صقل مواهبهم من خلال العديد من الأنشطة الرقمية التفاعلية التي تطبق خلال فترات التباعد الاجتماعي المفروضة حاليًا".وأضاف الحسن: "نسعى من خلال توفير هذه الأنشطة الافتراضية إلى تمكين المبتكرين والفنانين المحليين على تطوير مهاراتهم الفنية، والتواصل مع غيرهم من المبدعين في تعلم طرق وفنون مبتكرة وجديدة".وسيستمر البرنامج خلال شهر أبريل بالتفاعل مع الجمهور، حيث سيقدم نصائح متنوعة للحفاظ على الصحة وتعزيز الإنتاجية خلال فترات التباعد الاجتماعي، وسيوفر البرنامج فرصة للمشاركين لمتابعة عدد من ورش العمل التي تتناول عددًا من المواضيع مثل حياكة الملابس، وصناعة وتصميم المجوهرات، إلى جانب جولات افتراضية لمعرض421.وتشمل الأنشطة التي ينظمها معرض421 مجموعة من الجولات الافتراضية، حيث سيبدأ بث نشرة عن معرض "التأرجح: سياقات عبثية" التي تقدمها الفنانة منيرة الصايغ والفنان التشكيلي هاشل اللمكي في الأول من أبريل لمناقشة مواضيع خاصة بالمعرض، في حين سيناقش مرتضى فالي في الخامس من أبريل أهمية معرض "الكسارة" الذي جرى تنظيمه في "معرض421" والمستوحى من دور التجارة البحرية التاريخي والمستمر في تطور المدن.وينظم معرض421 نشرة "بودكاست" بإدارة سارة بن صفوان وبمشاركة الفنان هاشل اللمكي والفنانة منيرة الصايغ وذلك في كل يوم اثنين من شهر أبريل، للبحث في مستجدات معرض "التأرجح: سياقات عبثية" الذي يستضيفه "معرض421" حاليًا.وكان معرض421 قد أغلق أبوابه أمام الجمهور حتى اشعار آخر، وذلك في إطار مسؤوليته في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وانسجامًا مع التدابير الوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.يعدّ معرض421 وجهة للفنون والتصميم في أبوظبي، تُعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة وتسعى لإبراز وتنمية المواهب المحلية والإقليمية عبر طيف واسع من المجالات الفنية.كما يهدف معرض 421، من خلال تعاونه مع العديد من الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى دعم المشهد الفني والإبداعي في دولة الإمارات من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة التعليمية والبحثية وأعمال التكليف الفتي المتنوعة.ويلتزم معرض 421 بتقديم الدعم للمواهب الناشئة في دولة الإمارات والمنطقة، عبر تبني منهج فني تعاوني نحو تنظيم وتنسيق المعارض الفنية، والتي تقدم ممارسات فنية وبحثية مبدعة تعكس سرديات إقليمية متنوعة.ويستضيف "معرض 421" مجموعة واسعة من البرامج العامة وفرص التعلم الداعمة للممارسات الإبداعية، والمحفزة للتبادل الفني والنقدي. وتتمحور رسالة المعرض حول التعليم والذي يشكل دافعًا رئيسيًا للبرامج والأنشطة التعاونية التي ينظمها، إذ يوفر معرض421 فرص تعليمية تفاعلية سواء للصغار أو الطلاب أو محبي الفنون أو الفنانين والمبدعين المحترفين لتطوير ممارساتهم الإبداعية وتحفيز قدراتهم على الابتكار.تأسس "معرض421" في منطقة ميناء زايد بأبوظبي عام 2015 الذي استضاف منذ تأسيسه أكثر من 25 معرضًا فنيًا وإبداعيًا، قدم خلالها أعمال فنية لما يزيد عن 450 فنانا ومصمما.