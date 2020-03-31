تحرك برلماني لرد المدارس الخاصة مصروفات «التيرم الثاني»

طالب النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعفاء طلاب المدارس الخاصة من مصروفات "التيرم الثاني" أو نصفها على الأقل، مع إلزامها برد مصروفات النقل و"الباصات" إلى أولياء الأمور، في طلب إحاطة تقدم به النائب الي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني.وأضاف البلتاجي، في طلب الإحاطة، إلى أنه في ظل تصاعد انتشار فيروس كورنا علي المستوي العالمي والخوف من انتشاره وسط الطلاب، فقد صدر قرار بإيقاف الدراسة في المراحل الابتدائية والإعدادية، كما تم تعطيلها بالجامعات والمعاهد فترة طويلة، وبالتالي هناك العديد من الخدمات المكلفة على المدارس لن يتم القيام بها كإجراء طبيعي أو ترحيلها لبداية العام المقبل، وبناء على كل ما تقدم نطالب بإعفاء الطلاب من مصروفات "التيرم الثاني" وإلزام تلك المؤسسات برد تلك المبالغ لأولياء الأور.