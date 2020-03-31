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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: لا إصابات محلية بكورونا وتسجيل وفاة واحدة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:14 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أية إصابة محلية بفيروس كورونا (كوفيد-19)، فيما تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة و48 إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3308 وفيات و81697 إصابة حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالة الوفاة المسجلة كانت في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين، وأن الإصابات الوافدة رفعت إجمالي الحالات الوافدة إلى 771 حالة بينها 667 مريضا مازالوا يتلقون العلاج، بما فيهم 18 حالة خطيرة، فيما خرج 104 مرضى من المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 44 حالة جديدة مشتبها في إصابتها بالفيروس جميعها وافدة من الخارج، فيما خرج 282 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء في اليوم نفسه ما رفع إجمالي المتعافين إلى 76052 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 105 ليبلغ 528 حالة، كما أن 19853 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين ما زالوا تحت الملاحظة الطبية.

وبحلول نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 682 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و39 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و306 حالات في تايوان بما فيها 5 حالات وفاة، فيما خرج 124 مريضا في هونج كونج و10 في ماكاو و39 في تايوان من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

من جهتها، قررت وزارة التعليم الصينية إرجاء موعد امتحانات القبول بالجامعات إلى يومي 7 و8 يوليو المقبل بسبب فيروس كورونا.
وأعلنت حكومة مدينة "ووهان" عاصمة مقاطعة "هوبي" بوسط الصين (الأكثر تضررا بالفيروس) أن 61 مستشفى متخصصا لعلاج مرضى (كوفيد-19) أعيد فتحها أمام عامة الناس بعد التطهير.

وقال "لي تاو" المسؤول بالمدينة إن 5 مستشفيات أخرى ستستقبل مرضى غير مصابين بكوفيد-19 في الأيام المقبلة، وإن جميع مرضى (كوفيد-19) في المدينة تم نقلهم إلى مستشفيات على مستوى أعلى لتلقى العلاج بشكل جماعي، حيث يتواصل انخفاض عدد المرضى المصابين بالفيروس في المستشفيات بالمدينة.

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