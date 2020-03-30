وزير المالية: موازنة العام الجديد «مرنة» لمواجهة كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الوزارة في الموازنة الجديدة بتحقيق الاكتفاء بالكامل لكل القطاعات في موازنة 2020/2021، لافتا إلى أن الموازنة "مرنة" لمواجهة كورونا، وقابلة لإضافة بنود أخرى، خاصة أن موعد زوال كورونا لا يعلمه أحد.وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الحكومة والوزارة يتطلعان لتحقيق الأمان المالي الاقتصادي للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بيها العالم كله خلال الفترة الأخيرة.ولفت الوزير إلى أن هناك توجيهات من الرئيس باتخاذ إجراءات لتحسين معيشة المواطنين، لافتا إلى أن الموازنة الحالية تم زيادة بند الأجور فيها بنسبة تخطت الـ11%.وأوضح "معيط"، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة بدل المهن الطبية 75%، يجعل بند المهن الطبية له 2 مليار وربع المليار جنيه في الموازنة.