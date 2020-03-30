القوات المسلحة السودانية تتبرع براتب يوم لمكافحة كورونا

أعلنت القوات المسلحة السودانية، تبرع القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين ونوابه وجميع منسوبي القوات المسلحة، براتب يوم كامل يودع، مساهمة في مكافحة فيروس كورونا ودرء خطورته على الأمن الوطني.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أن هذا المبلغ سيودع في الصندوق القومي لمكافحة الفيروس.وكان رئيس الأركان السوداني، تفقد أمس استعدادات القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي