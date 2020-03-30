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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«اقرأ معانا».. لمى طيارة تقدم نصًا مسرحيًا بعنوان «الوشم»

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:10 م
لمى طيارة
لمى طيارة
آلاء حسن
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تشارك الناقدة السورية لمى طيارة في سلسلة الحلقات الثقافية العربية «اقرأ معانا» التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، بتقديم نص مسرحي مونودراما بعنوان «الوشم»، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن عدد من الفعاليات الثقافية «أونلاين»، فى إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تحت عنوان (الثقافة بين إيديك).

وتتضمن السلسلة اختيار الكاتب مقتطفات من أحد أعماله أو روايته أو إحدى القصص القصيرة أو إحدى قصائده الشعرية، وقراءتها بصوته مع تسجيل ذلك فيديو بالموبايل (بحد أقصى 10 دقائق)، ويرسل التسجيل وتتم إذاعة التسجيل على يوتيوب وفيسبوك والسوشيال ميديا عمومًا مع فتح المجال للتعليقات من المتابعين، ومن المقرر أن يشارك في الفعالية عدد كبير من الكتاب والمبدعين من الدول العربية ومصر، كما دعا المجلس كل المثقفين العرب للمشاركة في السلسلة.

وأطلقت وزيرة الثقافة، المبادرة الإلكترونية «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك»، بهدف بث نوادر أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة على يوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.

وأشارت إلى أنها توجه دعوة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأوضحت أن البث يتواصل يوميًا بمواد إبداعية متنوعة تشمل عروضًا مسرحية، حفلات موسيقية عربية وكلاسيكية وعروض باليه وأفلامًا قصيرة ووثائقية وغيرها، كما يتم تزويد الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت بالكثير من عناوين الكتب وإصدارات مختلف القطاعات.

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