اليوم.. الصحة العالمية تستعرض نتائج بعثة المنظمة فى مصر

تعقد منظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تقوم خلاله بعرض النتائج والتوصيات الرئيسية لبعثة المنظمة في مصر بخصوص جائحة فيروس كورونا كوفيد ١٩.وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن المؤتمر سيناقش النتائج والتوصيات الرئيسية لبعثة المنظمة لمصر بخصوص جائحة فيروس كورونا "COVID-19".وسيحضر المؤتمر الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة إيفان هيوتين، مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية بمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتور عمر أبوالعطا، مسئول برامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة أميرة محسن، مسئول برنامج الاستعداد والتصدي للجائحة بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر.