المطربة إيناس عز الدين تعلن إصابتها بفيروس كورونا (فيديو)

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كتبها شاعر سعودي.. إيناس عز الدين تغني «مالناش نصيب» (فيديو)

وأكدت أن حالتها النفسية مستقرة ولم تشعر بأي ذعر بالإضافة إلى أن درجة حرارة الجسم لم ترتفع ولكنها تشعر بباقي أعراض الفيروس. وأكدت أن حالتها النفسية مستقرة ولم تشعر بأي ذعر بالإضافة إلى أن درجة حرارة الجسم لم ترتفع ولكنها تشعر بباقي أعراض الفيروس.

أعلنت المطربة إيناس عز الدين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال فيديو لايف ظهرت فيه عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وقالت إيناس عز الدين خلال الفيديو، إنها كانت في دولة المغرب منذ ثلاثة أسابيع واستطاعت أن تعود إلى مصر بعد معاناة بسبب وقف حركة الطيران، وشعرت بعد ذلك بضيق في التنفس وصداع في الرأس.وأضافت أنها في البداية كانت تعتقد أن الأمر مجرد وهم بسبب الأوضاع الراهنة وبعد عدة أيام قامت وزارة الصحة بالاتصال بها كإجراء روتيني يحدث مع كل شخص عائد من الخارج واكتشفت أنه كان هناك أحد ركاب الطائرة مصابا بفيروس كورونا.وتابعت أنها اكتشفت أنها مصابة بفيروس كورونا وأنها ملتزمة حاليا الحجز المنزلي بمفردها، مشيرة إلى إنها لم تختلط بأهلها أو أي شخص خلال الفترة الماضية.