هاني أباظة يعلن حل مشكلة تسليم شرائح التابلت

أعلن اللواء هاني أباظة، سكرتير مساعد حزب الوفد ووكيل لجنة التعليم في البرلمان، حل مشكلة التكدس لتسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.وأوضح "أباظة" أنه نسق مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، والدكتور أحمد ضاهر، نائبي الوزير، لتسليم الشرائح من خلال المدارس.وأشار "أباظة" إلى أنه تم إيقاف تسليم الشرائح من خلال شركات المحمول، نظرا لما يعانيه الطلاب في الحصول على شرائح التابلت وتكدسهم أمام فروع شركات المحمول، الأمر الذي يمثل خطورة شديدة لدى الطلاب ويجعلهم عرضة شديدة لفيروس الكورونا.وأضاف "أباظة" أنه تم تسليم ٣٠٠ ألف ويتبقى ٤٠٠ ألف شريحة، سيتم تسليمهم من خلال المدارس بعد التنسيق مع مديريات التربية والتعليم في المحافظات.