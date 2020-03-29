المحامين: لم نحدد موعدًا لانطلاق الدورة الرابعة لمعهد المحاماة

أعلنت نقابة المحامين عن أن مجلس النقابة لم يحدد موعد انطلاق الدورة الرابعة لمعهد المحاماة بالقاهرة الكبرى.وانتشرت بعض الردود على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تشير إلى مواعيد وهمية وغير حقيقية عن بداية انعقاد الدورة.وأكدت النقابة أنه حتى الآن لم يحدد موعد لانطلاق الدورة الثالثة للمعهد، وأن الأمر يحتاج إلى دراسة جيدة من مجلس النقابة العامة للمحامين، خاصة في الوضع الراهن، جراء تفشي وباء كورونا، وأن الأمر سيتم مناقشته في أول اجتماعات المجلس.