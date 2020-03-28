السيسى: ناقشت مع أخى محمد بن زايد تطورات منطقتنا وأزمة كورونا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ناقش في اتصال هاتفي مساء اليوم، مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي تطورات الأحداث في المنطقة العربية وأزمة كورونا العالمية وجهود مكافحة انتشار الوباء القاتل وسبل تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات بين الأجهزة الطبية في البلدين.وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»: «تشرفت مساء اليوم بالحديث مع أخي وصديقي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.. وكعادتنا دائما تبادلنا وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث في منطقتنا والعالم وكذلك جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الطبية في البلدين، كما تناول الحديث دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الأبدية بين البلدين».وأضاف الرئيس: «حفظ الله شعبي البلدين الشقيقين».