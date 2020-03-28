«الصحة» تناشد المواطنين سرعة التوجه للمستشفيات عند الشعور بهذه الأعراض

ناشد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الأسر المصرية، بتوجه أي مواطن يشعر بأعراض سخونية وكحة وضيق تنفس إلى مستشفيات الحميات أو الصدر، أو الاتصال بالخط الساخن 105.كما ناشد "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، المستشفيات الخاصة فور الاشتباه في حالة بالتوجه لوزارة الصحة فورا.وتابع: "وفقا لإحصائيات المصابين وضحايا فيروس كورونا في العالم يمثل الأسبوع السادس والسابع ذروة العدد، وحتى الآن مر الأسبوع السادس في مصر على خير، ونحن اليوم في بداية الأسبوع السابع ونأمل أن يمر على خير".