استشاري أشعة صدرية يكشف عن سبب سرعة انتشار «كورونا» في إيطاليا

قال الدكتور رائد المجدلاوي، استشاري أشعة تخصصية في إيطاليا، إن إجراءات الحكومة الإيطالية لمواجهة فيروس كورونا كانت متأخرة وغير كافية.وأضاف خلال مداخلة مصورة عبر "skype"، من إيطاليا، لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية dmc، أن إيطاليا سجلت أمس عدد 996 حالة وفاة، وكان ذلك متوقعًا لوجود 3600 مريض في العناية المركزة المشددة، وكذلك لسرعة انتشار المرض ولأن أعداد المرضى فاقت استيعاب جميع المستشفيات، وتمت زيادة بعض الأسرة في بعض الولايات من 600 سرير إلى 1200، والعديد من المرضى تم نقلهم من العناية المركزة إلى مقاطعة أخرى".وأشار إلى أن أكثر الفئات المصابة للأسف هم من كبار السن، وكذلك حاملي أمراض مزمنة وأمراض الجهاز التنفسي وأهمها المدخنين، وكذلك لوجود استهتار كبير من البعض بالمرض.