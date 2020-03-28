جعجع ينتقد رفض الحكومة عودة المغتربين بسبب كورونا

انتقد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، موقف الحكومة اللبنانية برفض عودة المغتربين اللبنانيين العالقين في عدد من الدول الخارجية التي يتفشى فيها فيروس كورونا، ولا تتواجد بها الإمكانيات اللازمة للحد من انتشار الوباء ومعالجة المصابين به.وأكد جعجع، في تصريح اليوم السبت، أن الحكومة اللبنانية مطالبة باتخاذ قرار سريع بتنظيم رحلات للراغبين من اللبنانيين المغتربين بالعودة إلى وطنهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، خصوصا أن هؤلاء المغتربين عبروا في أكثر من مناسبة عن استعدادهم لتحمل نفقات نقلهم، وإقامتهم في الحجر الصحي الإجباري فور وصولهم الى لبنان.وقال: "كيف يمكن لحكومة عندها الحد الأدنى من الإحساس بالمسئولية تجاه شعبها أن ترفض طلب عودة بعض أبنائها من الخارج تحت ضغط انتشار وباء كورونا، وعدم وجود البنى التحتية اللازمة في كثير من دول الاغتراب للحد من انتشار هذا الوباء أو معالجة المرضى الذين يصابون به، والتي بطبيعة الحال ستُبدّي مواطنيها على حساب كل مواطني الدول الأخرى".على صعيد متصل، أعلنت الحكومة اللبنانية، عقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسة بحث موضوعي مستجدات قرار التعبئة العامة الصحية والاقتراحات المتعلقة باللبنانيين الموجودين خارج لبنان في ظل أزمة وباء كورونا، وتحديد تكلفة الكشف وعلاج المصابين بالفيروس.