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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مسلسلات «أبيض وأسود».. اكسر الملل بمشاهدتها

السبت 28/مارس/2020 - 04:54 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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تلتزم ملايين الأسر في مصر بالعزل الصحي؛ نظرًا لتفشي وباء كورونا المستجد، وبلا شك تحتاج هذه الفترة إلى كسر الملل من خلال مشاهدة بعض المسلسلات.

وبعيدًا عن الأفلام العربية فيمكن لمسلسلات الزمن الجميل أن تكون وسيلة جيدة لكسر الملل بسبب الجلوس في المنزل.

ففي هذا التقرير، نرشح لك عدد من المسلسلات القديمة الممتعة التي تعتبر مناسبة لكافة أفراد العائلة، حيث يمكنك استرجاع ذكرياتك معها.

الجنة العذراء
من المسلسلات الدرامية الاجتماعية المهمة التي قدمت في بداية السبعينيات من القرن الماضي، وتناولت الصراع بين الخير والشر والقهر الاجتماعي في الريف والمدينة، والمواقف الوطنية التي تتفاعل مع قضايا المجتمع، وصحوة الضمير الإنساني العاجز تجاه قوى الشر الغاشمة.

المسلسل من بطولة كريمة مختار وأنور إسماعيل وعفاف شعيب وحمدي أحمد وزوزو ماضي وممدوح عبد العليم، وإخراج نور الدمرداش.

هارب من الأيام
يُعد من المسلسلات القديمة، التى تعرض على الشاشة الصغيرة، حيث عرض أول مرة عام 1962، المسلسل من بطولة النجم الراحل سعيد صالح، وعبد الله غيث، وتوفيق الدقن، ومديحة سالم، وحسين رياض.

القط الأسود
من المسلسلات البوليسية المصرية أُنتج عام 1964، وكتب قصته محمد المازني، ومن إخراج عادل صادق، ومن بطولة عمر الحريري، توفيق الدقن، ومديحة سالم، وإحسان القلعاوي، وسامي سرحان، والمسلسل عدد 8 حلقات.

العنكبوت
تم إنتاجه عام 1973، وقام ببطولته عزت العلايلي ومديحة كامل ووحيد سيف ونبيل الهجرسي وإخراج يحيى العلمي، وكان من أوائل الأعمال التي كانت تعتمد على الغموض والتشويق.

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