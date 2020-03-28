فى خدمتك.. نصائح وزارة الصحة حول تنظيف وتطهير المنزل

تقدم وزارة الصحة والسكان بعض النصائح للمواطنين لتجنبهم الإصابة بفيرس كورونا المستجد (كوفيدـ19)، ومنها كيفية التنظيف والتطهير للمنزل، وهي كالآتي:





ـ عند تنظيف الأسطح الصلبة مثل الطاولات والكراسي والمقابض ومفاتيح الإضاءة وأجهزة التحكم عن بعد والمكاتب والمراحيض والأحواض ارتدي قفازات يمكن التخلص منها عند تنظيف وتعقيم الأسطح، ويجب رميها بعد كل عملية تنظيف، إما إذا كانت الأسطح متسخة، يجب تنظيفها باستخدام منظف أو صابون وماء قبل التطهير.





ـ عند تنظي السجاد والستائر يكون باستخدام المنظفات المناسبة والمعتاد استخدامها مع الماء الدافئ.



