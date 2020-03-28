رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

فى خدمتك.. نصائح وزارة الصحة حول تنظيف وتطهير المنزل

السبت 28/مارس/2020 - 07:49 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
مرام سعيد
طباعة
تقدم وزارة الصحة والسكان بعض النصائح للمواطنين لتجنبهم الإصابة بفيرس كورونا المستجد (كوفيدـ19)، ومنها كيفية التنظيف والتطهير للمنزل، وهي كالآتي:

ـ عند تنظيف الأسطح الصلبة مثل الطاولات والكراسي والمقابض ومفاتيح الإضاءة وأجهزة التحكم عن بعد والمكاتب والمراحيض والأحواض ارتدي قفازات يمكن التخلص منها عند تنظيف وتعقيم الأسطح، ويجب رميها بعد كل عملية تنظيف، إما إذا كانت الأسطح متسخة، يجب تنظيفها باستخدام منظف أو صابون وماء قبل التطهير.

ـ عند تنظي السجاد والستائر يكون باستخدام المنظفات المناسبة والمعتاد استخدامها مع الماء الدافئ. 

ـ أما الملابس والمناشف والبياضات يفضل غسلها في درجة حرارة عالية.

موضوعات متعلقة

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

منهج الصف الثالث الثانوى 2020.. وتفاصيل ومقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

«صلى فى الشارع».. الأوقاف تلغى تصريح خطابة لأستاذ بالأزهر

«التموين» تكشف حقيقة إغلاق المخابز والبقالة يومى الجمعة والسبت

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة تكشف سبب ارتفاع نسبة الوفيات بكورونا في مصر (فيديو)

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

الصحة: 6 وفيات.. و41 حالة إصابة جديدة بكورونا

تفاصيل الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة خلال أيام

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

منوعات

موقع وزارة القوى العاملة manpower.. تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط

الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يلعب مع الكبار
صفاء النجار
ما نراه أقل كثيرًا مما لا نراه
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
المزيد

الثقافة

الفائزون في جائزة «ابن خصيب» الثقافية

«المصرية اللبنانية» تهدي كتبًا لمصابي كورونا في العزل الطبي

وزيرة الثقافة تعلق على نجاح حفل عمر خيرت

هيثم الحاج علي يكشف حجم خسائر مخازن «هيئة الكتاب» جراء السيول