«وفد الفيوم» ينظم حملة للتطهير والتعقيم ضد «كورونا»

نفذت لجنتا الشباب والمرأة بحزب الوفد في الفيوم، اليوم الجمعة، حملة للتطهير والتعقيم والتوعية، تحت إشراف عبدالعظيم الباسل رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم وعضو الهيئة العليا للحزب، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد.جاء ذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، برئاسة عادل عبدالكريم رئيس المركز، بحضور أسامة أحمد رئيس لجنة الشباب بالمحافظة وعلا عبدالجواد رئيس لجنة المرأة وأعضاء لجنة الوفد بإطسا، فى إطار الحملة التي أطلقها حزب الوفد، لمد يد العون للشعب المصري ومساندة الدولة المصري في التصدي لفيروس كورونا.وأجرت حملة التطهير والتعقيم أعمال الرش فى مناطق الجبيلى والشونية ومنطقة السويقة وشارع عمر بن الخطاب وشارع أبوبكر الصديق وخلف مجلس المدينة بمدينة إطسا.وسلمت الحملة كميات كبيرة من المواد المطهرة والكمامات إلى المؤسسات الحكومية بالمركز من خلال عدد من الشباب والسيدات المتطوعين بلجنة الوفد، وتم خلالها تطهير وتعقيم مجلس مدينة اطسا ومكتب البريد ومركز شباب اطسا والإدارة الصحية ومبنى التأمينات، كما تم المرور على عدد من المحلات التجارية وتطهير وتعقيم السيارت والتكاتك.ووضع أعضاء الحزب لافتات إرشادية وملصقات توعوية تفيد بطرق الوقاية من الإصابة بالفيروس حفاظا على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس.ونفذت لجنة المرأة حملة الطرق على الأبواب؛ لتوعية الأسر بطرق الوقاية من الفيروس وتوزيع الملصقات الوقائية على المنازل.وشارك فى الحملة من أعضاء لجنة الشباب ومنهم المهندس عبدالرحمن الدسوقى نائب رئيس لجنة الشباب، وهاني الجندى، وأحمد كارم، وزياد على واحمد خالد، وشريف على، وأحمد عوض، ومصطفى دياب، ومن لجنة المرأة رشا إبراهيم وابتسام بريك، وراقية إسماعيل، ورباب جمال.وفى قرية الغرق، دشنت الوحدة الحزبية حملة لرش وتطهير المنازل والمساجد بعزبة حلبود وعزبة الخوجة بحضور خميس حلبود عضو لجنة الوفد باطسا، كما قامت الوحدة الحزبية بعزبة علاق بتوزيع السلع الغذائية والخضروات بأسعار مخفضة بحضور عادل المغربي وأحمد خالد عضوي لجنة الوفد بإطسا.وتواصل اللجنة استكمال أعمال الرش والتعقيم والتطهير بعدد من المؤسسات والمنازل خلال الأيام القادمة بالقرى التابعة للمركز.