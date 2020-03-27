الإمارات تسجل 72 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإمارات، تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لمخالطين من خارج الدولة وتعافي 3 حالات.وبدأت أجهزة البلدية في مدينة دبي برنامج تعقيم جديد يستمر لمدة ثلاثة أيام في أجراء المدينة؛ لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الجمعة، فيديو لانتشار أطقم العاملين في البلدية بشوارع دبي، وهم يرتدون البدل الواقية ويقومون برش المقاعد في الشوارع ووجهات المحلات والمطاعم المغلقة وكبائن التليفونات ووجهات المنازل لمنع أي فرصة لانتشار العدوى.