رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محمد النجار يطلق «عشاق من زمن غابر»

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:18 م
غلاف الرواية
غلاف الرواية
نضال ممدوح
طباعة
صدرت حديثا عن دار فضاءات للنشر والتوزيع رواية للكاتب الشاب محمد النجار بعنوان «عشاق من زمن غابر».

تحكي الرواية قصة شاب من فلسطين هُجِّرَ بعد النكسة مع عائلته من غزة، ليقيموا في مخيم قرب مدينة رام الله.

هذا الشاب «محمود» يغادر الوطن نحو هنجاريا ليتابع تعليمه الجامعي في تخصص الهندسة الميكانيكية، وهناك يلتقي صدفة بفتاة من تلك البلاد وسيكون له معها قصة عشق فريدة من نوعها يصورها لنا محمد النجار بلغة هي غاية في الإبداع تفيض بالمشاعر والأحاسيس العذبة، وهذا الرابط النبيل رابط الحب الذي جمع بينهما المحور الرئيس في الرواية وسيتفرع عنها بقية المسارات.

يواجه محمود وحبيبته مشاكل مع حكومة بلادها هنجاريا وكانت العقبة الأولى وأولى معوقات إتمام الزواج إلا أن الأمر يتم لهما أخيراُ بعد نضال مرير.

يعود محمود دونها وابنته لرام الله وهنا تبدأ رحلة عذابها للحصول على فيزا واللحاق بزوجها، وترفض حكومة الكيان الإسرائيلي منحها التأشيرة فزوجها محمود فلسطينيًا وتستمر بمحاولاتها مدة عامين قبل أن تتمكن من الحصول على تأشيرة سياحية وتلتحق به أخيرا وابنتهما حيث سيرزقان بأخرى لاحقا.

يعتقل محمود عدة مرات غير أنه بعد اعتقاله الأخير الذي كان تمهيدا لاتفاق أوسلو يقرر مغادرة بلاده بعد أن أحس أن لا مكان لمثله هناك بعد أن فسد كل شيء.

يذهبان للإقامة ببلدها وهناك سيواجهان الكثير من المشاكل، وتدورأحداث كثير غاية في الإثارة سيعيشانها وبنتيهما، وفي مرحلة معينة وحين تبدأ الحياة بالابتسام لهما.

موضوعات متعلقة

«أمن الجيزة» تبحث عن سائق تسبب فى مقتل 17 مواطنًا

«التموين» تكشف حقيقة إغلاق المخابز والبقالة يومى الجمعة والسبت

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات

تفاصيل الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة خلال أيام

«أمن الجيزة» تبحث عن سائق تسبب فى مقتل 17 مواطنًا

وفاة الفنان جورج سيدهم عن عمر ناهز 82 عامًا

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

منوعات

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات

برج إيفل يكرم أشخاصا يشاركون في محاربة كورونا

«Don't waste your time».. مبادرة على السوشيال ميديا لاستغلال وقت الفراغ

منهج الصف الثالث الثانوى 2020.. وتفاصيل ومقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
مدحت بشاى
لا تشيطنوا الغرب
مؤمن المحمدي
بليز نهمد
المزيد

الثقافة

محمد النجار يطلق «عشاق من زمن غابر»

غدًا.. شاعر المليون يبدأ منافسات البيرق

«مذكرات الملازم الطبيب».. رواية جديدة للدكتور آلان كيكاني

«رقصة نيلية».. الشاعر حسن عامر يشارك فى حلقات «اقرأ معانا»