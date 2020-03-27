رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تحشد كل قوتها لمحاربة كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:06 م
كورونا
كورونا
أبوزيد على
طباعة
كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن اتفاق رجال الإطفاء بالمملكة المتحدة على تقديم الطعام والأدوية، وقيادة سيارات الإسعاف، وحتى استرجاع الجثث خلال تفشي فيروس كورونا في المملكة، حيث تسعى الحكومة جاهدة لجمع موظفي الطوارئ معًا للتعامل مع زيادة الحالات.

كما تم حث موظفي الإسعاف وضباط الشرطة السابقين على العودة إلى خط المواجهة أو الخروج من التقاعد لمساعدة الخدمات العامة على تلبية الطلب.

وتابعت الصحيفة أنه بموجب تلك الاتفاقية، سيتمكن رجال الإطفاء من تسليم المواد الأساسية إلى المستضعفين، ومساعدة طاقم الإسعاف وجمع الجثث في حالة وقوع إصابات جماعية بسبب كورونا.

وأشارت إلى أن تلك الخطة الخطة، التي وافق عليها اتحاد فرق الإطفاء (FBU)، وقادة الإطفاء وأرباب العمل، لرجال الإطفاء بالحفاظ على خدماتهم الأساسية، مثل حضور الحرائق وحوادث المرور على الطرق، ولكن أيضًا تقديم خدمات إضافية للوباء.

قال مات وراك، الأمين العام لـFBU، "إننا نواجه أزمة صحة عامة لا مثيل لها في حياتنا، إن تفشي الفيروس هو الآن حالة طوارئ إنسانية ويريد رجال الإطفاء بحق مساعدة مجتمعاتهم".

وأضاف: "رجال الإطفاء رائعون في العمل الجماعي، ولديهم خبرة في قيادة سيارات الطوارئ، وكخدمة متجذرة في المجتمع، قد يكونون في وضع أفضل لتقديم المواد الأساسية إلى المتضررين".

وكتبت كريسيدا ديك، مفوضة الشرطة في شرطة العاصمة، إلى جميع الضباط السابقين الذين تقاعدوا خلال السنوات الخمس الماضية لمطالبتهم بالعودة والمشاركة، إما على أساس مدفوع أو تطوعي.

وفي نفس السياق، طُلب من الضباط العاملين الذين اقتربوا من 30 سنة من الخدمة المستحقة للمعاشات التقاعدية تأجيل تقاعدهم.

وقالت خدمة الإسعاف بلندن إنها تطلب من الموظفين السابقين "التفكير في العودة" لدعم الخدمة أثناء الوباء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«أمن الجيزة» تبحث عن سائق تسبب فى مقتل 17 مواطنًا

«التموين» تكشف حقيقة إغلاق المخابز والبقالة يومى الجمعة والسبت

تفاصيل الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة خلال أيام

16 قتيلاً و15 مصاباً بكارثة «كمين الحظر» في الصف

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

تفاصيل الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة خلال أيام

«أمن الجيزة» تبحث عن سائق تسبب فى مقتل 17 مواطنًا

وفاة الممثل الأمريكي مارك بلوم بـسبب فيروس كورونا

رفع مدة عزل العائدين من الخارج إلى 28 يومًا ضمن الإجراءات الوقائية ضد كورونا

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

منوعات

منهج الصف الثالث الثانوى 2020.. وتفاصيل ومقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

ماذا قال أصحاب المخابر والبقالة والصيادلة عن العمل وقت الحظر؟

بـ15 ألف يورو.. سرقة 1500 كمامة من مستشفى في هامبورج

بركان ميرابي الإندونيسي يثور ويطلق سحابة كثيفة من الرماد

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
مدحت بشاى
لا تشيطنوا الغرب
مؤمن المحمدي
بليز نهمد
المزيد

الثقافة

غدًا.. شاعر المليون يبدأ منافسات البيرق

«مذكرات الملازم الطبيب».. رواية جديدة للدكتور آلان كيكاني

«رقصة نيلية».. الشاعر حسن عامر يشارك فى حلقات «اقرأ معانا»

100 حكاية وحكاية من التاريخ.. هنا ظهر «المهدي المنتظر » منذ 300 عام