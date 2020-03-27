بريطانيا تحشد كل قوتها لمحاربة كورونا

كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن اتفاق رجال الإطفاء بالمملكة المتحدة على تقديم الطعام والأدوية، وقيادة سيارات الإسعاف، وحتى استرجاع الجثث خلال تفشي فيروس كورونا في المملكة، حيث تسعى الحكومة جاهدة لجمع موظفي الطوارئ معًا للتعامل مع زيادة الحالات.كما تم حث موظفي الإسعاف وضباط الشرطة السابقين على العودة إلى خط المواجهة أو الخروج من التقاعد لمساعدة الخدمات العامة على تلبية الطلب.وتابعت الصحيفة أنه بموجب تلك الاتفاقية، سيتمكن رجال الإطفاء من تسليم المواد الأساسية إلى المستضعفين، ومساعدة طاقم الإسعاف وجمع الجثث في حالة وقوع إصابات جماعية بسبب كورونا.وأشارت إلى أن تلك الخطة الخطة، التي وافق عليها اتحاد فرق الإطفاء (FBU)، وقادة الإطفاء وأرباب العمل، لرجال الإطفاء بالحفاظ على خدماتهم الأساسية، مثل حضور الحرائق وحوادث المرور على الطرق، ولكن أيضًا تقديم خدمات إضافية للوباء.قال مات وراك، الأمين العام لـFBU، "إننا نواجه أزمة صحة عامة لا مثيل لها في حياتنا، إن تفشي الفيروس هو الآن حالة طوارئ إنسانية ويريد رجال الإطفاء بحق مساعدة مجتمعاتهم".وأضاف: "رجال الإطفاء رائعون في العمل الجماعي، ولديهم خبرة في قيادة سيارات الطوارئ، وكخدمة متجذرة في المجتمع، قد يكونون في وضع أفضل لتقديم المواد الأساسية إلى المتضررين".وكتبت كريسيدا ديك، مفوضة الشرطة في شرطة العاصمة، إلى جميع الضباط السابقين الذين تقاعدوا خلال السنوات الخمس الماضية لمطالبتهم بالعودة والمشاركة، إما على أساس مدفوع أو تطوعي.وفي نفس السياق، طُلب من الضباط العاملين الذين اقتربوا من 30 سنة من الخدمة المستحقة للمعاشات التقاعدية تأجيل تقاعدهم.وقالت خدمة الإسعاف بلندن إنها تطلب من الموظفين السابقين "التفكير في العودة" لدعم الخدمة أثناء الوباء.