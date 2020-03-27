فرض حظر تجوال في كابول

وافق مجلس الوزراء الأفغاني، اليوم الجمعة، على خطة لفرض حظر تجوال في العاصمة كابول في محاولة لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.من جهته، قال وحيد عمر، كبير مستشاري الرئيس الأفغاني، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن مجلس الوزراء وافق على خطة حظر التجوال، ومن المقرر أن تقوم اللجنة المعنية بالتنفيذ بمشاركة تفاصيل الخطة.تجدر الإشارة إلى أن أفغانستان سجلت حتى الآن 95 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا".