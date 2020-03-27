الليلة.. حفلان «أونلاين» لتامر عاشور وصابر الرباعى

يحيي النجمان صابر الرباعي وتامر عاشور حفليين غنائيين الليلة، حيث سيتم عرضهما عبر موقع يوتيوب.ويحيي الفنان تامر عاشور حفلًا غنائيًا مباشرًا لجمهوره بمصر ومختلف الدول العربية داخل بيوتهم وفي أماكن إقامتهم عبر قناته الخاصة علي يوتيوب وصفحته علي "فيسبوك" مساء اليوم، وذلك ضمن مبادرة " خليك بالبيت" لتشجيع المصريين على البقاء في المنزل وتطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.ويبث في التاسعة مساء، على قناة وزارة الثقافة بموقع "يوتيوب" حفل للفنان صابر الرباعى، ويتضمن الحفل تقديم مجموعة من أعماله الشهيرة، منها ببساطة، يا عسل، أنا بحن، شارع الغرام، دلولة، متخافش مني، على نار.