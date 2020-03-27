الأمن الاقتصادي يضبط 13423 قضية ومخالفة بالمحافظات

شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، لمواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عن ضبط 1048 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط 1083 قضية تموينية متنوعة غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية.فيما ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، 10857 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط 304 قضية متنوعة، فى مجال مكافحة مخالفات قانون البيئة وحماية الثروة السمكية وحماية البيئة والمحميات الطبيعية، وتلوث المجرى المائي لنهر النيل، وحماية منافع الرى والصرف، وحماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة، وحماية الأراضي الزراعية.وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، من ضبط 125 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".و ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة 6 قضايا متنوعة، فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي.وفي الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية تم ضبط 20 قضية متنوعة مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات، هذا ويجري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.