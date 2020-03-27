ضبط 11 سائقًا لتعاطيهم مخدرات أثناء القيادة

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، منعًا لوقوع أى حوادث مرورية.أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن إجراء تحليل طبى لـ150 سائقًا، وإثبات تعاطى 11 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.