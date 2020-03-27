المعداوي: خطة لرش قرى وتجمعات تابعة لمطروح لمكافحة كورونا

قال اللواء وليد المعداوي، رئيس مجلس ومدينة مطروح، في تصريحات خاصة للدستور، انه تم وضع خطة لرش القري والتجمعات التابعة للمحافظة بخليط من الماء والكلور، كإجراء احترازي لمواجهه فيروس كورونا في مطروح والقري والتوابع وذلك بناءا علي توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ الاقليم.وأوضح رئيس مجلس ومدينة مطروح أنه تم عمل 5 تمركزات لرش وتطهير السيارات تضمنت " الكيلو 21 "، " الكيلو 15 "، " طريق سيوة"، لتطهير جميع السيارات القادمة الي مطروح، بالاضافة الي " محطة قطار مطروح " وميدان الساعه للتطهير الداخلي " مشيرا إلي أنه تم تزويد كمين 21 بماسح حراري لفحص القادمين الي مطروح.وأضاف " المعداوي " أنه بالتنسيق مع مديرية الأمن تم استغلال فترة الحظر لرش وتطهير الاسواق بخليط من الماء والكلور ورفع تراكمات القمامة من الشوارع ذات الكثافات بالاضافة إلي تطهير مواقف وسائل النقل الداخلي وتعقيم القطارات ورفع الاشغالات.وتابع " وليد المعداوي " أنه تم توفير 10 ماكينات رش من مديرية الزراعة بمطروح لتدعيم نقاط التمركز لكي يتمكن المتطوعون من رش وتطهير جميع السيارات القادمة الي مطروح بالاضافة إلي تطهير العزب والاحياء، مؤكدا علي أن محافظة مطروح قامت بتوفير وجبه غذائية صحية وتوزع علي المتطوعين.