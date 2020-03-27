تشميع 15 مطعمًًا لمخالفة قرار إغلاق أماكن التجمعات ببورسعيد

شن حي الشرق بمحافظة بورسعيد، حملة برئاسة العميد نعمان علي، صباح اليوم الجمعة، على المطاعم والمقاهي والكافيهات، لمتابعة تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق جميع أماكن التجمعات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 2 كافيه ومطعم بمجمع تجاري "مول" في شارع طرح البحر، وغلق وتشميع 12 عربة لتقديم المأكولات والمشروبات في "الجراج" المقابل للمول.واصلت فرق إدارة مكافحة القوارض والحشرات ومكافحة ناقلات الأمراض بالمحافظة، برئاسة المهندس أسامة رخا، وبالتعاون مع كافة الأحياء والمديريات والمصالح الحكومية أعمال تطهير جميع المنشآت الحكومية، ومبنى الديوان العام ومباني الأحياء والمتنزهات والأماكن السياحية ودور العبادة والمنشآت التعليمية.