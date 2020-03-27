ننشر الوحدات الملغية بمواد الثانوية العامة
الجمعة 27/مارس/2020 - 07:42 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
نشر عدد من معلمي المرحلة الثانوية العامة المناهج الملغية بعد قرار الدكتور طارق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتخفيف المنهج، واجراء الامتحان في المنهج حتى يوم 15 مارس، قبل إصدار قرار تعليق الدراسة كإجراء احترازي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وجاءت كالتالي:
ـ اللغة العربية: النصوص "النسور ومن إنتي يانفسي".
النحو: "الممنوع من الصرف".
الأدب: "المدرسة الواقعية والمسرحية".
القصة: من الفصل السابع للاخر بالجزء الثاني.
ـ اللغة الانجليزية unit -15-16-17-18
Chapter 7 8
ـ الجبر: الوحدة الثالثة فيما عدا الدرس الأول.
ـ التفاضل والتكامل: أخر درس.
ـ الاستاتيكا: الدرس الثاني من الوحدة الخامسة والوحدة السادسة كاملة.
ـ الديناميكا: درس التصادم والوحدة الرابعة.
ـ التاريخ: الفصليين السابع والثامن.
ـ الجغرافيا: الدرس الثاني من الوحدةالثالثة والوحدة الرابعة.
ـ الفلسفة: نص الباب الرابع، فلسفة القيم نصها الأخير.
ـ المنطق: الباب الرابع كاملآ.
ـ علم النفس: الفصل الثالث أساليب التوافق والفصل الرابع الأساليب المباشرة وغير المباشرة.
ـ علم الاجتماع: العولمة والتطرف.
ـ الكيمياء: من أول درس البنزين وحتي نهاية المنهج.
ـ الفيزياء: الحديثة كاملة ماعدا chapter5.
ـ الأحياء: الـdna فيما عدا أول درسين.
ـ اللغة الفرنسية: الوحدة الرابعة.
وجاءت كالتالي:
ـ اللغة العربية: النصوص "النسور ومن إنتي يانفسي".
النحو: "الممنوع من الصرف".
الأدب: "المدرسة الواقعية والمسرحية".
القصة: من الفصل السابع للاخر بالجزء الثاني.
ـ اللغة الانجليزية unit -15-16-17-18
Chapter 7 8
ـ الجبر: الوحدة الثالثة فيما عدا الدرس الأول.
ـ التفاضل والتكامل: أخر درس.
ـ الاستاتيكا: الدرس الثاني من الوحدة الخامسة والوحدة السادسة كاملة.
ـ الديناميكا: درس التصادم والوحدة الرابعة.
ـ التاريخ: الفصليين السابع والثامن.
ـ الجغرافيا: الدرس الثاني من الوحدةالثالثة والوحدة الرابعة.
ـ الفلسفة: نص الباب الرابع، فلسفة القيم نصها الأخير.
ـ المنطق: الباب الرابع كاملآ.
ـ علم النفس: الفصل الثالث أساليب التوافق والفصل الرابع الأساليب المباشرة وغير المباشرة.
ـ علم الاجتماع: العولمة والتطرف.
ـ الكيمياء: من أول درس البنزين وحتي نهاية المنهج.
ـ الفيزياء: الحديثة كاملة ماعدا chapter5.
ـ الأحياء: الـdna فيما عدا أول درسين.
ـ اللغة الفرنسية: الوحدة الرابعة.