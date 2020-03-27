ننشر الوحدات الملغية بمواد الثانوية العامة

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نشر عدد من معلمي المرحلة الثانوية العامة المناهج الملغية بعد قرار الدكتور طارق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتخفيف المنهج، واجراء الامتحان في المنهج حتى يوم 15 مارس، قبل إصدار قرار تعليق الدراسة كإجراء احترازي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وجاءت كالتالي:: النصوص "النسور ومن إنتي يانفسي".: "الممنوع من الصرف".: "المدرسة الواقعية والمسرحية".: من الفصل السابع للاخر بالجزء الثاني.unit -15-16-17-18Chapter 7 8: الوحدة الثالثة فيما عدا الدرس الأول.: أخر درس.: الدرس الثاني من الوحدة الخامسة والوحدة السادسة كاملة.: درس التصادم والوحدة الرابعة.: الفصليين السابع والثامن.: الدرس الثاني من الوحدةالثالثة والوحدة الرابعة.: نص الباب الرابع، فلسفة القيم نصها الأخير.: الباب الرابع كاملآ.: الفصل الثالث أساليب التوافق والفصل الرابع الأساليب المباشرة وغير المباشرة.: العولمة والتطرف.: من أول درس البنزين وحتي نهاية المنهج.: الحديثة كاملة ماعدا chapter5.: الـdna فيما عدا أول درسين.: الوحدة الرابعة.