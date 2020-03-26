مفيد فوزي: عبد الحليم رفض الدواء لهذا السبب (فيديو)

قال الكاتب الصحفى والإعلامى مفيد فوزي، إن العندليب الأسمر الراحل عبدالحليم حافظ كان سيشفى إذا تناول نوعا معينًا من الدواء، ولكنه رفض من أجل الغناء والظهور على المسرح.وأضاف مفيد فوزي، خلال لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" مع الإعلامي حمدى رزق، أن الأطباء طلبوا من عبدالحليم تناول نوع معين من الدواء والاستمتاع بالحياة، ولكنه رفض لأن الدواء كان سيجعله ينسى.وأوضح مفيد فوزي، أن عبدالحليم حافظ كان يعلم أنه سيموت، ولكن فضل الوقوف على المسرح، قائلا: "حليم قالى عايزنى أشرب الدواء ويقف النزيف وانسي الأغانى والجمهور، ويقولولي يا حليم يا مخبول ويضربونى بالطوب".ولفت مفيد فوزي إلى أن العندليب الراحل كان يرفض الحديث عن المرض وكان يحب أن يمتع الجمهور حتى ولو تألم.