ماذا يحدث في إيطاليا؟.. عالمة أورام مصرية تنقل وضع «كورونا» في ميلانو

قالت الدكتور صفاء رمضان، استشاري أمراض الدم وزرع النخاع في معهد الأورام الأوروبي في ميلانو، إن إيطاليا مرت بـ5 أسابيع صعبة للغاية بسبب فيروس كورونا.وأضافت استشاري أمراض الدم وزرع النخاع في معهد الأورام الأوروبي في ميلانو، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي": "بعدما تم العزل التام في المنازل وعدم اختلاط المواطنين استقرت الأوضاع ويوجد ثبات في زيادة الحالات".وتابعت: "من المتوقع أن يثبت معدل حالات الإصابة لفترة إلى أن تنخفض حالة الإصابات"، مضيفة: "بعض الإيطاليين استهتروا بفيروس كورونا وهذا تسبب في تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في إيطاليا".وأكملت: "القطاع الصحي في إيطاليا يعاني أزمة بسبب انتشار فيروس كورونا، وتوافد حالات كبيرة من الحالات على المستشفيات أدى إلى عبء كبير على المستشفيات".