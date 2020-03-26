رابعة الزيات توجه رسالة للمتضررين من الحجر المنزلي

وجهت الإعلامية رابعة الزيات، رسالة للمتضررين من الحجر المنزلي، للحد من انتشار فيروس كورونا.وقالت "الزيات" في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "كل ما يضيق خلقكن من البيت، تذكروا المرضى اللي على أجهزة التنفس الاصطناعي بقسم الحجر الصحي في المستشفى خليك بالبيت كورونا".يذكر أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت اليوم اكتشاف 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد المصابين إلى 368.