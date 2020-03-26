وزير التعليم يعلن تفاصيل المشروعات البحثية المطلوبة من الطلاب

أعلن وزير التعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، حزمة من القرارات التنظيمية الخاصة بالعملية التعليمية، في ظل أزمة انتشار فيروس «كورونا المستجد».وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المشروعات البحثية المطلوبة من الطلاب، وجاءت كالتالي:- يوم ٢ أبريل 2020: سيتم الإعلان عن الإطار العام للمشروع البحثي المطلوب وكيفية تصحيحه، على أن يتم تكليف الطلاب بالمشروعات البحثية المطلوبة يوم 5 أبريل 2020.وحذر الوزير من الغش بين الطلاب في عمل المشاريع "البحث"، قائلًا: "سيتم استبعاد المشاريع (الأبحاث) المتطابقة، لأن ذلك يعد عملًا غير قانوني وغير أخلاقي".