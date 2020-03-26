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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عبد الله بوشهري يغادر الحجر الصحي في الكويت

الخميس 26/مارس/2020 - 06:41 م
الفنان الإيراني عبد
الفنان الإيراني عبد الله بوشهري
سناء إسماعيل
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غادر الفنان الإيراني عبد الله بوشهري، الحجر الصحي بالكويت، بعد مرور ما يقارب شهر من دخوله فيه عقب عودته من إيران.

وقال بوشهري، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "الحمد لله قبل قليل خرجت من الحجر الصحي شكرا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على كل اللي تسويه حق عيالك. شكرا وزارة الداخلية. شكرا وزارة الصحة. شكرا الهلال الأحمر الكويتي على كل الجهود المبذولة وعلى كل اللي تقدمونه علشان الكويت شكرا حق كل اللي سال عني".

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