عبد الله بوشهري يغادر الحجر الصحي في الكويت

غادر الفنان الإيراني عبد الله بوشهري، الحجر الصحي بالكويت، بعد مرور ما يقارب شهر من دخوله فيه عقب عودته من إيران.وقال بوشهري، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "الحمد لله قبل قليل خرجت من الحجر الصحي شكرا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على كل اللي تسويه حق عيالك. شكرا وزارة الداخلية. شكرا وزارة الصحة. شكرا الهلال الأحمر الكويتي على كل الجهود المبذولة وعلى كل اللي تقدمونه علشان الكويت شكرا حق كل اللي سال عني".