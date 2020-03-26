خالد الجندى يشكر الرئيس السيسى: «قدوة صالحة.. ربنا يثبته ويوفقه»

وجه الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعائه لمصر بالخروج من البلاء، قائلا: "أحمد الله إنى عشت وشوفت رئيس مصر يدعى الله. اللهم لا مانع إلا ما أعطيت ولا معطي لما منعت".وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "هذا قدوة صالحة، ربنا يثبته ويوفقه، وعلى كل مواقفه النبيلة التى يفعلها، ونحسبه من الصادقين ولا نزكيه على الله".